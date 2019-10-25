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Trafikteki otomobil alevlere teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 17:32 | Son Güncelleme

Denizli’de trafikte seyir halinde olan bir araçta çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Denizli’de trafikte seyir halinde olan bir araçta çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Trafikte 20 R 7058 plakalı aracı ile seyir halinde olan Nezir Kaya aracın ön kaput kısmından dumanlar geldiğini görünce otomobili yol kenarına park ederek itfaiyeyi aradı. Bu sırada otomobilden alevler çıkmaya başladı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 20 dakika süren bir uğraş sonucu söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda kısa süreli paniğe neden olurken, olay sonrası otomobilde ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.

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