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Trafikteki tahammülsüzlükte arbede

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 17:25 | Son Güncelleme

  Ankara Etlik Caddesi'nde, yolcu ve araç sürücülerinin de karıştığı olayda gerginlik yaşandı.

Ankara Etlik Caddesi'nde, yolcu ve araç sürücülerinin de karıştığı olayda gerginlik yaşandı. Çekilen görüntülerdeki konuşmalardan gerginliğin nedenin trafiğin yavaşlaması olduğu anlaşılan olayda, kısa süreli arbede oldu. Arbede sırasında ayağında platin olduğunu söyleyen bir kadın darp edilerek yere düştü. Kameraya yansıyan görüntüler, trafikteki tahammülsüzlüğün açık bir göstergesi niteliğindeydi.

Görüntü dökümü
-Yolcuların ve sürücülerin karıştığı olay
-Kadının yere düşmesi
-Detaylar

ANKARA (DHA)

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