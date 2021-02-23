HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Trafikteki tartışmayı fırsat bilen hırsız, araçtan telefon çaldı

Trafikteki tartışmayı fırsat bilen hırsız, araçtan telefon çaldı

23.02.2021 23:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler Tekstilkent’te trafikte yaşanan kavgayı fırsat bilen hırsız, kapısı açık arabadan telefona çalarak kayıplara karışırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, geçtiğimiz günlerde Esenler Tekstlikkent’te yaşandı.

Esenler Tekstilkent’te trafikte yaşanan kavgayı fırsat bilen hırsız, kapısı açık arabadan telefona çalarak kayıplara karışırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Esenler Tekstlikkent’te yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Tekstilkentte iki sürücü arasında trafik yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında bir aracın sürücüsü, kapıyı açık bırakarak aşağıya inip diğer araç sürücüsüne karşılık vermeye başladı. Tam bu sırada kapının açık olduğunu gören fırsatçı hırsız, hızlı bir şekilde araç içerisinde telefonu çalarak olay yerinden kaçtı. Tartışmanın sonrasında aracına binen sürücü telefonun olmadığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Telefonun çalındığını anlayan sürücü, durumu polis ekiplerine bildirerek yardım istedi. Olay yerinde güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Fırsatçı hırsızın telefonu çaldığı anlar kamerada
Sürücüler arasındaki tartışmayı fırsat bilen hırsızın kapısı açık araçtan telefonu çaldığı o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sürücüler arasında tartışma çıktığı ve hırsızın kapısı açık araçtan telefonu alarak hızla uzaklaştığı görülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü Ordu’da yeni kısıtlamalarNüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü Ordu’da yeni kısıtlamalar
WPS ile bağlanma nasıl yapılır?WPS ile bağlanma nasıl yapılır?

En Çok Okunan Haberler

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı! Engelli oğluna sarılıp ağladı

Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı! Engelli oğluna sarılıp ağladı

Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il

Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

Son Dakika: 23 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 23 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Diğer Haberler

Ordu'da koronavirüs kararları: Gün yapmak, misafirliğe gitmek, köy ve yayla ziyaretleri yasaklandı

Nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü Ordu’da yeni kısıtlamalar

Sincap avına çıkan 15 yaşındaki çocuk kazara vurularak hayatını kaybetti

15 yaşındaki çocuk sincap avında kazara vurularak hayatını kaybetti

Son Dakika: 23 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 23 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Ağrı'da kan donduran olay! Eşini ve çocuklarını bıçakladı: 5 yaralı

Dehşet! Eşini ve çocuklarını bıçakladı

Sokak ortasında bıçaklayarak öldürmüştü! Yakalandı

Sokak ortasında bıçaklayarak öldürmüştü! Yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.