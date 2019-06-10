Trafikteki tedbirler işe yaradı, can kaybı azaldı

Bu kapsamda 31 Mayıs - 10 Haziran'daki 11 günlük sürede trafiğin yoğunlaşacağı merkezler başta olmak üzere ülke genelindeki güzergahlarda başta Süleyman Soylu ile ilgili bürokratlar olmak üzere yaklaşık 185 bin trafik personeli, otobüslerde yolcu olarak denetim yapmak için merkezden/illerden görevlendirilen 760 personel, tedbirleri gözden geçirmek ve yerinde denetlemek için görevlendirilen 66 polis başmüfettişi/jandarma müfettişi ile 24 saat esasına göre önlemler alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı'nda vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak, başta otobüs kazaları ve kaza kara noktalarında can kayıplarını önlemek, kara yolu trafik akışını sağlamak amacıyla önlem ve denetimler gerçekleştirildi.

Son 10 yılda motorlu araç sayısındaki yüzde 61'lik artışa rağmen aynı dönemdeki bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazalarında bir güne düşen can kaybının 20 düzeyinden, tedbirler sayesinde bu bayramda yüzde 51,5 azalarak 10 düzeyine indiği bildirildi.

Ayrıca, çocukların aileleri üzerindeki yaptırım etkisi kullanılarak "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim: Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" ve "Dikkat Sizden Karne Bizden" kampanyaları ile farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

- 73 ölümlü kazada 86 can kaybı

1-9 Haziran'daki 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen 73 ölümlü trafik kazasında 86 can kaybı oldu.

Son 10 yılda motorlu araç sayısındaki yüzde 61'lik artış ve trafik yüküne rağmen aynı dönemdeki bayram tatillerinde bir güne düşen can kaybı 20 düzeyindeyken bu bayram tedbirler sayesinde bu sayı yüzde 51,5 azalarak 10 düzeyine indi.

Geçen yılla mukayese edildiğinde ise yüzde 48,3 azalış oldu.

- 20 kaza kara noktasında bir ölümlü trafik kazası

Tespit edilen ve tedbir alınan 18 ildeki 20 kaza kara noktasında sadece yayaya çarpma şeklinde bir ölümlü trafik kazası oldu.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin olduğu ölümlü trafik kazası ise meydana gelmedi.

- Kazaların çoğu yerleşim yerleri dışında