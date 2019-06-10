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Trafikteki tedbirler işe yaradı, can kaybı azaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 12:53 | Son Güncelleme

Geçen yılki 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen 106 ölümlü trafik kazasında 137 can kaybı yaşanırken, alınan önlemler sayesinde bu yılki 9 günlük bayram tatilinde 73 ölümlü kazada 86 kişi hayatını kaybetti

MERSİN (AA) - Geçen yılki 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen kazalarda 137 olan can kaybı, bu yıl 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde alınan önlemler ve sıkı denetimlerin de etkisiyle 86'ya düştü.

AA muhabirinin, İçişleri Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, yurt genelindeki kara yollarında, 9 günlük Ramazan Bayramı dolayısıyla 31 Mayıs günü mesai bitiminden sonra hareketlilik yaşanmaya başladı.

Kimi tatile gitmek için kimi de yakınlarını ziyaret için araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar, trafikte yoğunluk oluşturdu. Her bayramın en acı olaylarından biri olarak zihinlerde yer edinen trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda sıkı tedbirler alındı.

Bayram tatili dolayısıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı güzergahların yanı sıra "ölüm noktaları" olarak belirlenen mevkilerde önlemler en üst seviyeye çıkarılırken, her 10 kilometrede bir trafik ekibi görevlendirildi.

Jandarma ve polis ekiplerince karadan yapılan denetimlere ek olarak helikopter ve "drone"larla havadan kontroller gerçekleştirilerek, yoğunluk yaşanan güzergahlardaki trafik problemlerine anında müdahale edildi.

Alınan tedbirler ve yapılan sıkı denetimler, bu yılki bayram tatilinde meydana gelen ölümlü trafik kazası geçen yılki 9 günlük Kurban Bayramı tatilindeki kazalara göre düştü, can kaybı sayısı da azaldı.

Geçen yılki Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen 106 ölümlü trafik kazasında 137 olan can kaybı, bu yılki bayram tatilinde alınan önlemler sayesinde 73 ölümlü kazada 86'ya düştü.

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Anahtar Kelimeler:
bayram Mersin trafik kazası

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