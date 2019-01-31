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Trafikten çikolatalı uygulama

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 11:41 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, trafik ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında, sürücülere yayalara öncelik vermeleri anlatıldı.

Trafikten çikolatalı uygulama

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, trafik ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında, sürücülere yayalara öncelik vermeleri anlatıldı. 6 Şubattan itibaren yayalara öncelik vermeyenlere 488 lira ceza kesilecek.
Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer’in öncülüğünde yapılan uygulamaya Emniyet Müdürlüğüne bağlı terörle mücadele, asayiş, trafik ve yunus ekipleri katıldı. Geniş çaplı yol uygulaması sırasında sürücülere yayalara öncelik vermeleri söylendi. Mudanya Emniyet Müdürü Serdar Makineci’nin yönettiği uygulamada şüpheli araçlar durdurularak arandı. Evrak kontrolü yapılan araçlarda bulunanlara kolonya ve çikolata ikram edildi. Kadın memurlar sürücülere ve araç içindekilere yeni kanunla yürürlüğe giren “yayalara öncelik” uygulaması hakkında broşürler dağıtarak bilgilendirmelerde bulundu.
Kaymakam Faik Oktay Sözer, sürücülere kendi elleriyle çikolata ikram ederek bilgilendirdi ve sabır gösterdiklerinden dolayı teşekkür etti. Sözer, “Yol uygularımızda vatandaşımıza trafikte yaya öncelik projesi konusunda bilgilendirmelerde bulunarak kendilerini ikaz ediyoruz. Sürücülerimizi elimizden geldiği kadar hoş karşılayıp kendilerini sıkmadan, kolonya ve çikolata ikrâmında bulunarak gönüllerini almaya çabalıyoruz. Sürücülerimizin daha hassas olmalarını ve kanunlara uymalarını istiyoruz. Yayalara öncelik projesi 6 Şubatta yürürlüğe girecek. TBMM’ye sunulan kanun teklifi ile yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermeyen sürücülere kesilecek ceza 235 TL’den 488 TL’ye çıkarıldı. Bu sebeple el broşürü dağıtarak, kavşaklara, yaya geçitlerine, umuma açık yerlere afişler asarak, belirli zamanlarda vereceğimiz seminerlerle bu proje kapsamlı olarak anlatılıp vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz” dedi.

Trafikten çikolatalı uygulama

Trafikten çikolatalı uygulama

Trafikten çikolatalı uygulama

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