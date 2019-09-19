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Trafikten men araçla, ehliyetsiz direksiyona geçen avukat ile arkadaşı, polislere zor anlar yaşattı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 12:50 | Son Güncelleme

BURSA'da uygulama noktasında otomobilleri durdurulan avukat F.D.

Trafikten men araçla, ehliyetsiz direksiyona geçen avukat ile arkadaşı, polislere zor anlar yaşattı

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)- BURSA'da uygulama noktasında otomobilleri durdurulan avukat F.D. ile kendisini avukat olarak tanıtan arkadaşı E.S., kimliklerini göstermeyerek, üst araması yaptırmadı. Polise hakaret ettikleri de öne sürülen ikili, savcılık kararıyla gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Avukat F.D.'nin ehliyetinin olmadığı, otomobilin ise daha önce trafikten men edildiği ortaya çıktı. F.D. ve E.S.'nin, polisleri itekledikleri ve üst aramasına engel oldukları anlar, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Olay, geçen Pazar gecesi, Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri, şüphe üzerine 16 CZN 13 plakalı otomobili durdurdu. Polis, sürücü ile beraberindeki kişiden, araçtan inip, evraklarını vermelerini istedi. Sürücü F.D., polise, avukat olduğunu ve üst araması yapamayacaklarını söyledi. Polis de F.D.'nin kimliğini görmek istedi. F.D. avukat kimliğini verirken, beraberindeki E.S. üst araması yapılacağı sırada kendisinin de avukat olduğunu bildirdi. Ancak avukat kimliğini gösteremedi. Bunun üzerine Yunus ekipleri, ikilinin üst aramasını yapmak istedi. İddiaya göre bu sırada F.D. ve E.S., polisleri itekleyerek, hakaret etti.
'HARİTADAN YER BEĞENİN' DEDİĞİ İDDİASI
Yapılan incelemede otomobilin daha önceden trafikten men edildiği, sürücü F.D.'nin ehliyeti olmadığı ortaya çıktı. Avukat F.D. ve avukat olmadığı tespit edilen E.S., savcılık kararıyla gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.
Avukat F.D’nin, kendisine işlem yapmak isteyen polislere tehdit ve hakaretler savurarak, "Komisyonu arayacağım, müdürlerinizi arayacağım. Sizi sürdüreceğim, haritadan yer beğenin" dediği öne sürüldü.
İkili hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme, kamu görevlisine hakaret ve tehdit' suçlarından işlem yapıldı. F.D.'ye ayrıca trafikten men kaydı bulunan araçla ehliyetsiz trafiğe çıktığı için 2 bin 835 TL para cezası kesildi. Avukat ve arkadaşı, işlemlerinin ardından sabah saatlerinde serbest bırakıldı.
GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ
İki arkadaşın polislere direndikleri, üst aramasına engel oldukları ve yunus polislerini itekledikleri anlar, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
'KARGA TULUMBA POLİS ARABASINA ATILMIŞTIR'
Avukat F.D., Bursa Barosu aracılığıyla bir basın açıklaması yaparak, polislerin kendilerini darbettiğini iddia etti. Bursa Barosu'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bursa Barosu mensubu Avukat F.D. aracı ile Çekirge Caddesi'nde seyir halindeyken genel trafik uygulaması yapan polisler tarafından durdurulmuş, avukat olduğunu belirtmesine rağmen arama işlemi yapılmak istenmiş, meslektaşımıza zor kullanılmaya çalışılmıştır. Hukuksuz işlemi kabul etmeyen meslektaşımız tehdit ve hakaretlere maruz kalmış, tahrik edilmeye çalışılmış, yerlerde sürüklenip, karga tulumba polis arabasına atılmıştır. Her fırsatta ifade ettiğimiz üzere avukatlara yönelik baskı ve saldırılar esasen halkın hak arama özgürlüğüne yöneliktir ve yurttaşlarımıza gözdağı verilmek istenmektedir. Meslektaşlarımıza yönelik bu tahrik edici saldırıyı kabulleneceğimizi hiç kimse düşünmemelidir. Meslektaşlarımıza saldırıda bulunan, fiziki ve psikolojik şiddet uygulayan, tehditlerde bulunan polis memurları hakkında derhal soruşturma başlatılıp açığa alınmalıdırlar."
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Trafikten men araçla, ehliyetsiz direksiyona geçen avukat ile arkadaşı, polislere zor anlar yaşattıTrafikten men araçla, ehliyetsiz direksiyona geçen avukat ile arkadaşı, polislere zor anlar yaşattıTrafikten men araçla, ehliyetsiz direksiyona geçen avukat ile arkadaşı, polislere zor anlar yaşattıTrafikten men araçla, ehliyetsiz direksiyona geçen avukat ile arkadaşı, polislere zor anlar yaşattı

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