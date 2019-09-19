Trafikten men araçla, ehliyetsiz direksiyona geçen avukat ile arkadaşı, polislere zor anlar yaşattı

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)- BURSA'da uygulama noktasında otomobilleri durdurulan avukat F.D. ile kendisini avukat olarak tanıtan arkadaşı E.S., kimliklerini göstermeyerek, üst araması yaptırmadı. Polise hakaret ettikleri de öne sürülen ikili, savcılık kararıyla gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Avukat F.D.'nin ehliyetinin olmadığı, otomobilin ise daha önce trafikten men edildiği ortaya çıktı. F.D. ve E.S.'nin, polisleri itekledikleri ve üst aramasına engel oldukları anlar, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, geçen Pazar gecesi, Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri, şüphe üzerine 16 CZN 13 plakalı otomobili durdurdu. Polis, sürücü ile beraberindeki kişiden, araçtan inip, evraklarını vermelerini istedi. Sürücü F.D., polise, avukat olduğunu ve üst araması yapamayacaklarını söyledi. Polis de F.D.'nin kimliğini görmek istedi. F.D. avukat kimliğini verirken, beraberindeki E.S. üst araması yapılacağı sırada kendisinin de avukat olduğunu bildirdi. Ancak avukat kimliğini gösteremedi. Bunun üzerine Yunus ekipleri, ikilinin üst aramasını yapmak istedi. İddiaya göre bu sırada F.D. ve E.S., polisleri itekleyerek, hakaret etti.