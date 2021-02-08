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Trafikten men edilen kamyon kazada ortaya çıktı

08.02.2021 14:00 | Son Güncelleme:
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Adana’nın Kozan ilçesinde trafikten men edilen bir kamyonun karıştığı kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.Alınan bilgiye göre, kaza, Güneri Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Yolu üzerinde meydana geldi.

Adana’nın Kozan ilçesinde trafikten men edilen bir kamyonun karıştığı kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Alınan bilgiye göre, kaza, Güneri Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Yolu üzerinde meydana geldi. Emin T.’nin kullandığı plakasız kamyon ile Yaşar Y. idaresindeki 06 BOH 975 plakalı otomobil ve Mustafa Ş. yönetimindeki 01 RF 677 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücülerinden Mustafa Ş. yaralandı.
Ambulansı ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.
Öte yandan, kamyon ve diğer otomobilin sürücüleri ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan incelemede kamyonun trafikten men edildiği ortaya çıktı.

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