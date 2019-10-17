HABER

Trafikten men edilen motosikletler silah endüstrisinde kullanılacak

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 15:44 | Son Güncelleme

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde trafikten men edilen 2 bin motosiklet, silah endüstrisinde kullanılmak üzere Makina Kimya Endüstrisi’ne (MKE) gönderildi.Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na istinaden eksikleri olması nedeniyle trafikten men edilerek muhafaza altına alınan ve 1 yıldır sahipleri tarafından eksikleri giderilmediği için alınmayan 2 bin motosiklet, Milli Emlak Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve otopark görevlilerinden oluşan komisyon gözetiminde Kırıkkale’den gelen MKE yetkililerine teslim edildi.

Trafikten men edilen motosikletler silah endüstrisinde kullanılacak

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde trafikten men edilen 2 bin motosiklet, silah endüstrisinde kullanılmak üzere Makina Kimya Endüstrisi’ne (MKE) gönderildi.
Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na istinaden eksikleri olması nedeniyle trafikten men edilerek muhafaza altına alınan ve 1 yıldır sahipleri tarafından eksikleri giderilmediği için alınmayan 2 bin motosiklet, Milli Emlak Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve otopark görevlilerinden oluşan komisyon gözetiminde Kırıkkale’den gelen MKE yetkililerine teslim edildi. Vinç yardımıyla iki kamyona yüklenen motosikletlerin MKE tarafından silah endüstrisinde değerlendirileceği öğrenildi.
Motosikletlerin kamyona yüklenmesi esnasında otoparkın bulunduğu sokak trafiğe kapatıldı. Polis, komisyonun rahat çalışması ve dışarıdan müdahale olmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.

Trafikten men edilen motosikletler silah endüstrisinde kullanılacak

Trafikten men edilen motosikletler silah endüstrisinde kullanılacak

PARTNER Doktorlar 'Bacağını keseceğiz' demişti, şifayı Türkiye'de buldu! Doktorlar 'Bacağını keseceğiz' demişti, şifayı Türkiye'de buldu!
Lüleburgaz'da işçi servisleri çarpıştı: 17 yaralıLüleburgaz'da işçi servisleri çarpıştı: 17 yaralı
Telefon dolandırıcılarına 23 bin liralık ziynet eşyasını kaptırdıTelefon dolandırıcılarına 23 bin liralık ziynet eşyasını kaptırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

Makyajsız tanınmaz halde!

Makyajsız tanınmaz halde!

Dilek İmamoğlu eleştirisi! 'Askerlerimiz...'

Dilek İmamoğlu eleştirisi! 'Askerlerimiz...'

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şule Çet davasında adli tıp uzmanından cinsel saldırı iddiası

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.