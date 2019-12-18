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Trafo hırsızları jandarmadan kaçamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 16:36 | Son Güncelleme

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde elektrik trafosundan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gölovası Mahallesindeki elektrik trafosunda hırsızlığa teşebbüs eden şahıslar hakkında vatandaşlar jandarmaya ihbarda bulundu.Yapılan ihbar üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve istihbarat görevlileri olay yerine sevk edildi.

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde elektrik trafosundan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gölovası Mahallesindeki elektrik trafosunda hırsızlığa teşebbüs eden şahıslar hakkında vatandaşlar jandarmaya ihbarda bulundu.
Yapılan ihbar üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve istihbarat görevlileri olay yerine sevk edildi. Fark edildiklerini anlayıp olay yerinden araçla kaçmaya çalışan Ş.T., Y.A. ve Y.A. Ceyhan ilçesi sınırlarında yakalandı.
Şahısların kaçtığı araçta yapılan aramada enerji kablolarını kesmede kullandıkları 1 adet demir makası, parmak izi bırakmamak için giydikleri 4 adet eldiven, trafoları aşağıya indirmekte kullandıkları 2 adet halata el konuldu.
Ayrıca Ş.T isimli şahsın üzerinde 1,14 gram esrar bulundu. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ceyhan Kapalı Cezaevine gönderildi.

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