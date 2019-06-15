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Trafo inşaatına engel olmak için iş makinesinin önüne geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 17:05 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, çocuk parkının da yer aldığı yeşil alana trafo inşa edildiğini gören bölgede yaşayan Işıl Berk (50), olası bir arıza durumunda başta çocuklar ve çevrede yaşayanların zarar görebileceği endişesiyle trafo inşaatına karşı çıktı. İş makinesinin önüne geçerek çalışmanın durdurulmasını isteyen Berk'in çabası sonuç verirken, eşi deniz kaptanı Enver Berk (69) de arazinin kendilerine ait olduğunu ve çocuk parkı olması şartıyla bağışladıklarını belirterek, trafo yapılmasını istemediklerini söyledi.

Trafo inşaatına engel olmak için iş makinesinin önüne geçti

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, çocuk parkının da yer aldığı yeşil alana trafo inşa edildiğini gören bölgede yaşayan Işıl Berk (50), olası bir arıza durumunda başta çocuklar ve çevrede yaşayanların zarar görebileceği endişesiyle trafo inşaatına karşı çıktı. İş makinesinin önüne geçerek çalışmanın durdurulmasını isteyen Berk'in çabası sonuç verirken, eşi deniz kaptanı Enver Berk (69) de arazinin kendilerine ait olduğunu ve çocuk parkı olması şartıyla bağışladıklarını belirterek, trafo yapılmasını istemediklerini söyledi.
Armutalan Mahallesi Turban mevkisindeki yeşil alan ve çocuk parkı içine, elektrik dağıtım şirketi tarafından trafo yapımı için iş makinesiyle temel kazı çalışmasına başlandı. Çalışmayı gören iki çocuk annesi ev kadını Işıl Berk, son verilmesini istedi. Tepkisinin gerekçesini anlatan Berk, şöyle dedi: "Ormanın dibinde, yeşil alana ve çocuk parkına elektrik trafosu yapıyorlar. Elektrik aksamlarında sürekli sıkıntılar mevcut. Buraya yapılacak trafoda olabilecek bir kısa devre, çocuklarımızın hayatını tehlikeye atar. Yanındaki ormanlık alanda yangın çıkar. Yapılacak trafoyla mahallemiz tehlike altına girecek. Uyarılarımızı kimse dinlemeyince, kendimi kepçenin önüne attım. Trafonun burada yapılmaması için ne gerekiyorsa yapacağım."
‘YEŞİL ALANI ÇOCUK PARKI İÇİN BAĞIŞLADIK’
Işıl Berk’in eşi Enver Berk de parka gelerek, eşine destek oldu. Enver Berk, "Trafo yapılması planlanan araziyi, yeşil alan ve çocuk parkı olması için kamu yararına bağışladık. Çocuk parkı olmasını istediğimiz yerde güvenliği tehlikeye düşürecek bir girişim olursa, engeller ve konuyu yargıya taşırım" dedi. Işıl Berk, Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Oktay ile Oktay'ın eşini telefonla arayarak durumu anlattı. Bir süre sonra mahalleye gelen belediye zabıta ekipleri, kepçe operatörünü ve çalışanları uyararak, kazının durdurulmasını istedi. Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, mahallenin istediği bir noktaya elektrik trafosunun yapılacağını bildirdi.

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Trafo inşaatına engel olmak için iş makinesinin önüne geçtiTrafo inşaatına engel olmak için iş makinesinin önüne geçti

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