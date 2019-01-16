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Trafoda akıma kapılan şüpheli öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 20:13 | Son Güncelleme

Trafoya hırsızlık için girdiği iddia edilen kişi yaşamını yitirdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık için trafoya girdikleri öne sürülen 2 şüpheliden biri öldü, diğeri yaralandı.

Zümrüt Mahallesi'ndeki trafodan hırsızlık yapmaya çalıştıkları iddia edilen Mahmut Kurt ile E.K. akıma kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, İtfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Kurt'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan E.K. ise Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, olay nedeniyle bölgenin bazı kesimlerinde kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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elektrik Kayseri trafo

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