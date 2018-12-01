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Trafoda elektrik akımına kapılıp, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.12.2018 12:22 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’te Halil Kartal (35), girdiği trafoda elektrik akımına kapılarak öldü.

Trafoda elektrik akımına kapılıp, öldü

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te Halil Kartal (35), girdiği trafoda elektrik akımına kapılarak öldü.
Küçükkızılhisar Mahallesi'nde dün gece elektrik kesintisi yaşanınca, elektrik arıza ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, arızayı belirlemek için girdikleri trafoda, 2 çocuk babası Halil Kartal'ı hareketsiz yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kartal'ın öldüğü tespit edildi.
Kartal'ın cenazesi, Adli Tıp Kurum'unda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Jandarma, Halil Kartal'ın trafoya hangi amaçla girdiğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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Trafoda elektrik akımına kapılıp, öldüTrafoda elektrik akımına kapılıp, öldüTrafoda elektrik akımına kapılıp, öldü

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