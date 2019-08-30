Trafoda patladı: Yüksek voltaj elektronik eşyaları yaktı

Elazığ’da bir trafoda patlama meydana geldi. Patlamada sonrası yüksek voltajın evlerdeki elektronik eşyalara zarar verdiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray Mahallesi’nde bulunan bir trafoda yağmur dolayısıyla patlama meydana geldi. Yetkililer tarafından arıza belirli bir süre sonda giderildi ancak ilk aşamada yüksek voltaj verildi. Yüksek voltaj nedeniyle çok sayıda mahalle sakininin evlerinde bulunan çamaşır makinesi, kombi, televizyon, bulaşık makinesi ve kablolarda arıza meydana geldi. Eşyaları zarar gören mahalle sakinleri mağduriyetlerinin biran önce giderilmesini istedi.

50 evde eşyalar zarar gördü"

Mahalle Muhtarı Özcan Bal, “Bugün sabah saatlerinde yağan yağıştan dolayı ev hatlarına yüksek gerilimli elektrik geldiğinden dolayı vatandaşımızın bir çoğu şuanda mağdur. Yaklaşık 50 evde hasar var. İnanıyorum bugün içerisinde bunun sayısı artacaktır. İlgililer ile görüşmemizi yaptık. Onlar, mağduriyetin giderileceğini dile getirdi. Vatandaşımız ev eşyalarını tamir ettirdikten sonra faturalandırmaları gerekiyor. Bu faturaları da dilekçe ile beraber TEDAŞ’a bildireceğiz. İnşallah, TEDAŞ da vatandaşlarımıza geri dönüş yapacak. Vatandaşlarımız şuanda ev eşyalarını yaptırmakta bile zorluk çekiyor. Ancak yapacak bir şey yok. Tamiratları yaptırdıktan sonra faturalandıracaklar. İnşallah kısa bir sürede geri dönüşü bekliyoruz” dedi.