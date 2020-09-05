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Trafoda yangın çıktı, patlama sesleri korku oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 15:23 | Son Güncelleme

Bartın’ın Orduyeri Mahallesi’nde trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bartın’ın Orduyeri Mahallesi’nde trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Küçük çapta patlamalarında yaşandığı yangın çevrede korkuya neden oldu. Yangın nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşandı.
Orduyeri Mahallesi’nde 190. Cadde üzerinde bulunan elektrik trafosunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Trafodan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Trafodaki elektrik akışının kesilmesiyle birlikte itfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahalede bulundu. Yangın söndürme çalışmaları sırasında olası patlama ihtimaline karşılık polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Trafik akışının durdurulduğu caddede yaya geçişlerine de izin verilmedi.
Küçük çapta patlamalarında yaşandığı yangında itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını tamamlamasının ardından elektrik dağıtım şirketi tarafından trafoda yeniden elektrik verilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

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