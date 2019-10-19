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Trafolardan 40 bin TL'lik 'kablo' çalan şüphelilere suçüstü: 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2019 00:17 | Son Güncelleme

BURSA'da, 19 trafodan 40 bin TL'lik kablo çalan 5 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yine kablo hırsızlığı yaparken suçüstü yakalandı.

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, 19 trafodan 40 bin TL'lik kablo çalan 5 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yine kablo hırsızlığı yaparken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Nilüfer ve Osmangazi ilçesinde 19 trafodan, farklı tarihlerde 40 bin TL değerinde kablo çalınması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. İhbar üzerine trafoların etrafındaki güvenlik kameralarının görüntülerini izleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, E.G., S.G. ve F.G.'yi yaptıkları takibin sonucu başka trafondan kablo hırsızlığı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin ifadelerine başvuran polis ekipleri, hırsızlık olayına karıştığı ileri sürülen E.K. ve M.K.'yı da gözaltına aldı.

İfadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. E.G., F.G. ve S.G. 'hırsızlık' suçundan tutuklanırken, E.K. ve M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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