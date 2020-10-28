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Trafonun çatısından düşen çocuk yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 23:46 | Son Güncelleme

Aksaray’da elektrik dağıtım trafosunun çatısına çıkarak dengesini kaybeden çocuk beton zemine düşerek yaralandı.Olay, Hamidiye Mahallesi Kalealtı Caddesi’nde meydana geldi.

Trafonun çatısından düşen çocuk yaralandı

Aksaray’da elektrik dağıtım trafosunun çatısına çıkarak dengesini kaybeden çocuk beton zemine düşerek yaralandı.
Olay, Hamidiye Mahallesi Kalealtı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş kenarında bulunan trafonun çatısına çıkan 4 yaşındaki R.Ö. dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikteki trafonun çatısından düşen çocuk yaralandı. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Açıklama geldi: Ayrıntılı soruşturma sürüyorAçıklama geldi: Ayrıntılı soruşturma sürüyor
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