Trafoya giren sansar yüzünden mahalleli susuz kaldı

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesine bağlı Mersindere Mahallesi'nde, su pompası trafosuna giren sansar, telef oldu. Trafoda meydana gelen arıza nedeniyle ise mahalleye yaklaşık 2,5 saat su verilemedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (MASKİ) ait Mersindere Mahallesi'ndeki su pompası trafosuna sansar girdi. Kısa devre sonucu elektrik akımına kapılan sansar, telef oldu. Pompada ise arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı Mersindere Mahallesi'ndeki evlere, 2,5 saat boyunca su verilemedi. MASKİ ekiplerinin çalışması sonucu trafodaki sorun giderilip, mahalleye su verilmeye başlandı.

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