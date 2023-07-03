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Trajik detaylar gün yüzüne çıktı! Titan yolcuları son anlarında neler yaptı?

03.07.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Titanik enkazına dalış yapan ve talihsiz bir biçimde patlayan denizaltı 'Titan'ı uzunca bir süre konuşmuştu. Titan'dakilerin o gün son saatlerini nasıl geçirdikleri gün yüzüne çıktı. İşte bütün detaylar!

Trajik detaylar gün yüzüne çıktı! Titan yolcuları son anlarında neler yaptı?

Titanik’in Atlantik Okyanusu’ndaki enkazına araştırmacı ve turist taşıyan su altı aracı Titan, içindeki 5 kişiyle birlikte 18 Haziran Pazar günü okyanus dibinde kaybolmuş ve daha sonra, yüksek basınç sebebiyle içeri doğru patladığı ve içindeki 5 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edilmişti.

İngiliz Dailymail gazetesinin haberine göre, denizaltındaki 5 kişi son anlarında denizdeki canlılarını en sevdikleri müzikler eşliğinde seyrettiler.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞMİŞTİ

18 Haziran sabah saat 8'de Titanik enkazına dalış başlamıştı.

Titan'la iletişim ise sabah 9.45'te temas kesilmişti.

ABD Donanmasının o noktada bir patlama sesi kaydettiği biliniyor.

Beş gün sonra, denizaltının enkazı Titanik'ten 1500 fit uzakta bir deniz yatağında bulundu.

Uzmanlar tarafından, gemideki şirketin CEO'su Stockton Rush (61), Fransız Titanik uzmanı P.H. Nargeolet (77) 58 yaşındaki İngiliz milyarder maceracı Hamish Harding; ve baba ve oğul Shahzada Dawood (48) ve Suleman Dawood (19) muhtemelen ne olduğu hakkında hiçbir fikirleri olmadan anında öldükleri aktarılmıştı.

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EŞİNİN YERİNİ OĞLU ALDI...

Dawood ailesinden baba ve oğlunun deniz altındaki dünyaya merakı ilk defa 2012 yılında Singapur'daki bir sergi ziyaretiyle başladı.

2019 yılında da Grönland'a yaptıkları bir turda Titanik'i batıran buzullar dikkatlerini çekmişti.

Shahzada Dawood'un eşi Christine de Titanik enkazına geziler düzenleyen OceanGate'in reklamlarını gördü. Karı koca gitmeyi planladıkları OceanGate gezisi pandemi sonrasına kalınca Christine'in yerini oğlu aldı ve baba oğul OceanGate gezisine gittiler.

Olay sonrası açıklamalarda bulunan Christine, oğlunun denizaltıya binmeden önce heyecandan titrediğini ifade ederek kendisine, "Aman tanrım, bu çok havalı" dediğini aktardı.

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DAWOOD AİLESİ İÇİN TİTANİK BİR TUTKUYA DÖNÜŞMÜŞTÜ

Dawood ailesinin Titanik'e olan ilgisi artarak devam etti. Sürekli Titanik filmleri izlediklerini aktaran Christine, OceanGate yolculuğuna çıkmadan önce de denizaltı yolculuğuna hazırlanma pratikleri yaptıklarını anlattı.

Katıldıkları toplantılarda konu, gerçekleştirecekleri yolculukta güvenliğin sağlanmasıyla alakalıydı.

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SON ANLARINDA MÜZİK DİNLEDİLER VE DENİZ CANLILARINI SEYRETTİLER

Dalıştan önce yolculara hafif beslenmeleri tembih edildi. Öte yandan kalın çoraplar ve şapka takmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Atlantik Okyanusu'nun serin sularına karşı önlem almak istenmişti.

Denizaltında tuvaletin olmadığı bildirilirken yolcuların bir perdenin arkasındaki şişelere ihtiyaçlarını giderdikleri biliniyor.

OceanGate yolcuları en sevdikleri müzikleri bluetooth hoparlör aracılığıyla çalmaları için telefonlarına yüklemişlerdi.

Bu müzikler eşliğinde biyolüminesan adındaki yaratıkları seyrederek yolculuklarını sürdürdüler.

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