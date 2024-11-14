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  4. Trajik olay kahretti! Üniversite öğrencisi geçimini sağlamak için çalışırken geçirdiği kazada can verdi...

Trajik olay kahretti! Üniversite öğrencisi geçimini sağlamak için çalışırken geçirdiği kazada can verdi...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
14.11.2024 14:41
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20 yaşındaki Mehmet Aktaş, hem okuyor hem de okul masraflarını karşılamak için çalışıyordu. 2 gün önce meydana gelen kazada acı verici bir olay yaşandı. Hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada Aktaş, hayatını kaybetti. 20 yaşındaki genç adam memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

Trajik olay kahretti! Üniversite öğrencisi geçimini sağlamak için çalışırken geçirdiği kazada can verdi...

Burdur'un Özgür Mahallesi 1'inci Oto Tamirciler Sokak'ta önceki gün saat 19.00 sıralarında bir kaza gerçekleşti. Ramazan Emre Çevik yönetimindeki 68 AED 349 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Aktaş idaresindeki 03 AHF 325 plakalı motosiklet çarpıştı.

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HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Aktaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aktaş'ın cenazesi, dün memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Menteş köyüne getirildi. Cenazesi köyün morguna konulan Aktaş, bu sabah kılınan namaz sonrası gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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OKUL MASRAFLARINI ÇALIŞARAK KARŞILIYORMUŞ...

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, (MAKÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı 2'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Mehmet Aktaş'ın, boş zamanlarında motokuryelik yaparak okul masraflarını karşıladığı öğrenildi. Aktaş'ın 3 kız kardeşi olduğu, anne ve babasının Menteş köyünde yaşadığı belirtildi.

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SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Öte yandan, hafif ticari aracın sürücüsü Ramazan Emre Çevik ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Taksirle ölüme sebep olma' suçundan tutuklanıp, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

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GÜVENLİK KAMERALARI ANBEAN KAYDETTİ

Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki Mehmet Aktaş'ın savrulup, yere düştüğü anlar yer aldı.

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(DHA)

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üniversite Motokurye çalışan
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