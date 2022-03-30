HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Trajikomik bir hırsızlık girişimi! "Suçluysak suçluyuz, Allah'ınız yok mu?"

Trajikomik bir hırsızlık girişimi! "Suçluysak suçluyuz, Allah'ınız yok mu?"

30.03.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da son derece ilginç bir hırsızlık girişimi yaşandı. Hırsızlık yapmak için girdiği yerde mahsur kalan adam kendisini kurtarmayanlara "Suçluysak suçluyuz, sizin Allah'ınız yok mu?" diyerek tepki gösterdi. Gözaltına alınan yaşlı adamın, “Eksik kalmayın çekin. Kanalizasyona yüzmeye girdim. Boğuluyordum, çıktım. Mesele susuz yerde yüzmek. Suda herkes yüzer” sözleri de şaşkınlık oluşturdu.

Trajikomik bir hırsızlık girişimi! "Suçluysak suçluyuz, Allah'ınız yok mu?"

Antalya'da Dursun Akış (59) hırsızlık yapmak için girdiği sulama kanalından çıkamayınca çevresine yardım çağrısında bulundu. Çağrısına yanıt alamayan Akış, bu kez yakınmaya başladı.

361377761a0e63618aa61515c5d5e7a9

Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Dursun Akış'ın 2 metre derinliğindeki kablo kanalında olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

"SUDA HERKES YÜZER, MESELE SUSUS YERDE YÜZMEK"

İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada kanaldan çıkmak için çabalayan Akış, kendisine yardım etmeyen çevredekilere tepki gösterdi.

Akış, "Suçlu isek suçluyuz. Yardım edin, kanaldan çıkayım. Sizin Allah'ınız yok mu?" diyerek tepki gösterdi.

cfb4845fa894dcebea5c5eb6619a0c0d

Belirtilen adrese gelen ekiplerce kanaldan çıkartılan Dursun Akış, polis merkezine götürüldü.

Akış ayrıca “Eksik kalmayın çekin. Kanalizasyona yüzmeye girdim. Boğuluyordum, çıktım. Mesele susuz yerde yüzmek. Suda herkes yüzer” şeklinde konuştu.

(DHA-İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tabutları, mezar başlıkları yan yana dizildiTabutları, mezar başlıkları yan yana dizildi
'CHP arkanda kapı gibi durur''CHP arkanda kapı gibi durur'
İstanbul'daki zirvede Abramovich detayı!İstanbul'daki zirvede Abramovich detayı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...

Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...

3600 ek göstergede tarih belli oldu

3600 ek göstergede tarih belli oldu

‘Hiçbir zaman böyle bir oran görmedik’

‘Hiçbir zaman böyle bir oran görmedik’

Korkunç olay! Aynı aileden 5 kişi peş peşe atladı...

Korkunç olay! Aynı aileden 5 kişi peş peşe atladı...

Abramoviç Putin ile Zelenskiy arasında köprü kurdu! Rus lider ateş püskürdü

Abramoviç Putin ile Zelenskiy arasında köprü kurdu! Rus lider ateş püskürdü

İnsanlığın öldüğü görüntüler! Sokaklar çürümüş ceset dolu

İnsanlığın öldüğü görüntüler! Sokaklar çürümüş ceset dolu

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki oyuncağı sıkışınca hastaneye zor yetişti

Cinsel ilişki oyuncağı sıkışınca hastaneye zor yetişti

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Düğün hapishanede bitti! Gelin annesini yumruklayınca...

Düğün hapishanede bitti! Gelin annesini yumruklayınca...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.