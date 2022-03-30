Trajikomik bir hırsızlık girişimi! "Suçluysak suçluyuz, Allah'ınız yok mu?"

Antalya'da Dursun Akış (59) hırsızlık yapmak için girdiği sulama kanalından çıkamayınca çevresine yardım çağrısında bulundu. Çağrısına yanıt alamayan Akış, bu kez yakınmaya başladı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Dursun Akış'ın 2 metre derinliğindeki kablo kanalında olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

"SUDA HERKES YÜZER, MESELE SUSUS YERDE YÜZMEK"

İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada kanaldan çıkmak için çabalayan Akış, kendisine yardım etmeyen çevredekilere tepki gösterdi.

Akış, "Suçlu isek suçluyuz. Yardım edin, kanaldan çıkayım. Sizin Allah'ınız yok mu?" diyerek tepki gösterdi.

Belirtilen adrese gelen ekiplerce kanaldan çıkartılan Dursun Akış, polis merkezine götürüldü.

Akış ayrıca “Eksik kalmayın çekin. Kanalizasyona yüzmeye girdim. Boğuluyordum, çıktım. Mesele susuz yerde yüzmek. Suda herkes yüzer” şeklinde konuştu.

(DHA-İHA)

