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  4. Trajikomik hırsızlık olayı! 6'sının arasından bozuk olanı seçti

Trajikomik hırsızlık olayı! 6'sının arasından bozuk olanı seçti

24.09.2021 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de telefonunu yaptırma bahanesiyle girdiği dükkanda masadaki cep telefonunu çaldığı iddia edilen şahıs, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Masadaki 6 telefondan bozuk olanı çalan şüpheliye çağrıda bulunan telefoncu, "O telefon yapılmaz. Geri getir" dedi.

Trajikomik hırsızlık olayı! 6'sının arasından bozuk olanı seçti

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 18. Cadde üzerinde bulunan bir telefoncuya gelen şüpheli bir kişi, ekranı kırık olan telefonunu yaptırmak istedi.

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MASADAKİ TELEFONU CEBİNE ATTI

Telefoncudaki çalışanları bir süre oyalayan şahıs, ardından içeridekilerin boşluğundan yararlanarak, masa üstünde bulunan bir telefonu cebine attı. Bir süre daha çalışanlarla konuşan şahıs, ardından kendi telefonunu da alarak bölgeden uzaklaştı. Daha sonra masadaki bir telefonun eksik olduğunu gören telefoncu, güvenlik kameralarından telefon çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi.

Olayla ilgili konuşan dükkan sahibi Sertan Gündem, 20 yıldır telefonculuk yaptığını ancak böyle bir şey yaşamadığını söyledi. Dün komik ve talihsiz bir olayla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Gündem, "Dün bayi bir arkadaşımızın 6 cihazından 5’ini onardık, 1’i iade çıkmıştı. Lakin bir şahıs cihazlar tam kayıta girerken iş yerimize geliyor. Kameralarda da görüldüğü gibi el çabukluğuyla cihazı cebine alıp, koyup gidiyor. Şahıs bir tane bozuk telefon getirdi. Ekran değişim için fiyat istedi bizden. Bizim arkadaşlar da teknik servis kısmına cihazı getiriyor. O anki dalgınlıkla, çok kısa bir sürede telefonu çalıyor" dedi.

"O CİHAZ YAPILMAZ, GERİ GETİR"

Masada 6 telefon bulunduğunu kaydeden Gündem, "5 cihaz sağlam, 1 cihaz ise olmayan, bozuk bir cihaz. Şahıs da komik ama bozuk cihazı çalıyor. O da istediğini alamadı ama biz de mağdur olduk. Çünkü bayiye iade edilecek bir cihazdı. Bozuk ama mecbur iade etmek zorundayız. Alan arkadaşa söylüyorum. Mümkünse geri getirsin, bıraksın gitsin bir yere. Çünkü o cihaz olmaz, yani yapılmaz. En azından sahibine teslim edelim. Konuyla ilgili de şikayette bulunduk" şeklinde konuştu.

GÜVENLİK KAMERALARI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLEDİ

Öte yandan şüpheli şahsın cep telefonunu alma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre dükkana giren şahıs, önce kendi telefonunu vererek, tamir ettirmek istiyor. Bir süre çalışanlarla konuşan şüpheli, bir hamle yapıyor ama bu girişiminde başarısız oluyor. Daha sonra konuşmayı sürdüren şahıs, ardından bir boşlukta masa üstündeki telefonu el çabukluğuyla alarak, cebine koyuyor. Ardından kendi cep telefonunu da alan şüpheli, dükkandan rahat bir şekilde ayrılıyor. (İHA)

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