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  4. Trajikomik soygun girişimi...Oyuncak silahla soymaya kalktığı kuyumcudan böyle dayak yedi

Trajikomik soygun girişimi...Oyuncak silahla soymaya kalktığı kuyumcudan böyle dayak yedi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.01.2025 10:45
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Bursa’da şaşkın soyguncu kuyumcuya girip, işyeri sahibine silah çektikten sonra altınları çantaya doldurmasını söyledi. Şüphelinin dediklerini yapan kuyumcu, silahın plastik olduğu anlayınca altınları bırakıp soyguncuya dayak attı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Trajikomik soygun girişimi...Oyuncak silahla soymaya kalktığı kuyumcudan böyle dayak yedi

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesinde kuyumculuk yapan Tamer Ekim, dükkanda oturduğu esnada içeri giren kar maskeli bir kişi tarafından kendisine silah doğrultuldu. Panikleyen kuyumcu, saldırganın uzattığı çantaya altınlara doldurmaya başladı.

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PANİKLEYİP KAÇTI

Kuyumcu tezgahının arkasına doğru yaklaşan saldırganın elindeki silahın oyuncak olduğu anlayan dükkan sahibi Ekim, çantayı bırakıp saldırgana vurmaya başladı. Panikleyen şüpheli hemen kapıya doğrulup hızla kayıplara karışırken, trajikomik anlar iş yerinin kamerasına anbean yansıdı.

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DAHA ÖNCE DE ŞANSINI DENEMİŞ

Aynı kuyumcunun 10 yıl önce soyulduğu, 5 yıl önce de soyguncuların teşebbüste bulunduğu öğrenildi.

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Polisin geniş çaplı soruşturması sürüyor

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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu silah saldırgan
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