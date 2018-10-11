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Traktör ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 19:17 | Son Güncelleme

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde traktörün ağaca çarpması sonucu yola savrulan sürücü yaralandı, eşi hayatını kaybetti

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hilmi Avcı'nın (65) kullandığı 67 KU 169 plakalı traktör, Kuzören köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada, sürücü ve yanında bulunan eşi Nalise Avcı (65) traktörden yola savruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüye ve eşine ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Nalise Avcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Eskipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Karabük Traktör Kazası

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