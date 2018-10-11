Traktör ağaca çarptı: 1ölü, 1 yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK’ün Eskipazar ilçesinde, traktörün ağaca çarpması sonucu Nalise Avcı (65) öldü, eşi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Kuzören köyü mevkiinde meydana geldi. Hilmi Avcı idaresindeki 67 KU 169 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Nalise Avcı yola düştü. Kazada hafif yaralanan Hilmi Avcı, yerde hareketsiz yatan eşini görünce 112 Acili arayarak yardım istedi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Nalise Avcı’nın öldüğü belirlendi. Hilmi Avcı ise hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından Nalise Avcı’nın cesedi Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Avcı çiftinin ormanda mantar toplamadan döndükleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Adliye karıştı! Polis örtüye sarıp götürdü
Herkes oraya akın etti! Kapış kapış satılıyor
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!
Anneden kahreden sitem!
ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İş Bankası açıklaması!
'En Büyük Savaş'ın etkileri de büyük oldu!
Stephen Hawking'in 'bilgi paradoksu' ile ilgili son makalesi yayımlandı: Kara deliğin içinde meğer...
İnternet kullanıcıları dikkat! 48 saat içinde kesilebilir
Mehmet Metiner: Erdoğan'a ilk ben 'Reis' dedim, birlikte gözaltına alındık
Bilim insanları açıkladı! Spermi olmayan erkeklerde...
Okuyucu Yorumları 0 yorum