Traktör ağaca çarptı: 1ölü, 1 yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK’ün Eskipazar ilçesinde, traktörün ağaca çarpması sonucu Nalise Avcı (65) öldü, eşi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kuzören köyü mevkiinde meydana geldi. Hilmi Avcı idaresindeki 67 KU 169 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Nalise Avcı yola düştü. Kazada hafif yaralanan Hilmi Avcı, yerde hareketsiz yatan eşini görünce 112 Acili arayarak yardım istedi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Nalise Avcı’nın öldüğü belirlendi. Hilmi Avcı ise hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından Nalise Avcı’nın cesedi Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Avcı çiftinin ormanda mantar toplamadan döndükleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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