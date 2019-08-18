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Traktör altında kalan karı koca öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 16:33 | Son Güncelleme

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu altında kalan karı koca hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre kaza, Koyulhisar ilçesi Ortaseki köyü Çimenli Mahallesi’nde ormanlık alanda meydana geldi.

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu altında kalan karı koca hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre kaza, Koyulhisar ilçesi Ortaseki köyü Çimenli Mahallesi’nde ormanlık alanda meydana geldi. Yusuf Yüksel (69) yönetimindeki 58 SC 687 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada devrilen traktörün altında kalan sürücü ile eşi Hatun Yüksel (63) olay yerinde yaşamını yitirdi. Çiftin cenazeleri, Koyulhisar İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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