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Traktör altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 16:50 | Son Güncelleme

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde yayladan odun getirirken devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.Kaza, Reşadiye ilçesine bağlı Bozçalı beldesinin Işıklar Yaylası’nda meydana geldi.

Traktör altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde yayladan odun getirirken devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Kaza, Reşadiye ilçesine bağlı Bozçalı beldesinin Işıklar Yaylası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Yavuz (67) isimli şahıs, yayladan evine dönerken römorkunda odun yüklü traktörün kontrolden çıkması sonucu takla atarak ters döndü. Olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Cemal Yavuz’un hayatını kaybettiğini belirledi. Bozçalı Beldesine ait cenaze aracı ile yaşlı adamın cesedi morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Traktör altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

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