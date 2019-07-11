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Traktör bisiklet süren çocuğa çarptı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 09:37 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir beldede yolun kenarında bisiklet süren 7 yaşındaki kız çocuğu, traktörün çarpması sonucu hayatını kaybetti.Kaza, Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan beldesi Bulgurcuk Caddesi’nde meydana geldi.

Traktör bisiklet süren çocuğa çarptı: 1 ölü

Elazığ’da bir beldede yolun kenarında bisiklet süren 7 yaşındaki kız çocuğu, traktörün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan beldesi Bulgurcuk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bisiklet süren 7 yaşındaki Hazal Sarı’ya saman taşıyan Abdürrazzak Ö. idaresindeki 21 KL 067 plakalı traktör çarptı. Kazada ağır yaralanan küçük kız, önce ilçedeki hastaneye kaldırılarak ilk müdahalesi yapıldı ardından da Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük kız kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Traktör sürücüsünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Traktör bisiklet süren çocuğa çarptı: 1 ölü

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