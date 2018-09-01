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Traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2018 16:48 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Bekilli ilçesinde devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Bekilli ilçesinde devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında, Köselli Mahallesi Kınacı mevkiinde meydan geldi. Kutlubey Mahallesi yönüne giden Ahmet Gezmez (61) yönetimindeki 20 NC 125 plakalı traktör, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, sürücü Ahmet Gezmez ağır yaralandı, yanındaki eşi Ayşe Gezmez (59) ise öldü.
Ahmet Gezmez, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ayşe Gezmez'in cesedi ise otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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