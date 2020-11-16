Traktör devrildi: 1 ölü

Kilis’in Polateli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Polateli ilçesine bağlı Söğütlü köyünde 49 yaşındaki Mesut Kartal’ın yönetimindeki 21 EV 837 plakalı Massey Ferguson marka traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Kazada traktörün altında kalan sürücü Mesut Kartal hayatını kaybetti.

Traktör sürücüsü Mesut Kartal’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumu Kilis Şube Müdürlüğünün bulunduğu Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

