Traktör devrildi: 18 yaşındaki Ayşegül ile 7 aylık yeğeni öldü

Ercan KOLKU/EMET (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Emet ilçesi Konuş köyünde devrilen traktörün römorkunda bulunan Ayşegül Türe (18) ile kucağındaki 7 aylık yeğeni Buğlem Ceylan öldü, sürücü İsmail Türe ise yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Konuş köyü Tuzlu Harman mevkiinde meydana geldi. Mısır tarlasına giden İsmail Türe yönetimindeki 26 PV 279 plakalı traktör kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, sürücü Türe yaralandı, römorkta bulunan kardeşi Ayşegül Türe olay yerinde, ablasının 7 aylık kızı Buğlem Ceylan da kaldırıldığı Emet Dr. Fazıl Doğan Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. İsmail Türe, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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