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Traktör devrildi: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 12:25 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Sincik ilçesine bağlı Hasanlı köyü yakınlarında Ali S.

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sincik ilçesine bağlı Hasanlı köyü yakınlarında Ali S. idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada traktör sürücüsü Ali S. ve traktörde bulunan Mehmet S., Tarkan S. ile Emrah S. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet S., hayati tehlikesinin olması nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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