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Traktör devrildi baba öldü, oğlu ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 22:57 | Son Güncelleme

 KASTAMONU’da, ağaç kesimine giden baba ve oğlunun bulunduğu traktör devrildi.

Traktör devrildi baba öldü, oğlu ağır yaralandı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU’da, ağaç kesimine giden baba ve oğlunun bulunduğu traktör devrildi. Kazada baba Fazıl Sarıcıoğlu (63) hayatını kaybetti, oğlu Hayati Sarıcıoğlu (46) ise ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kastamonu merkeze bağlı Dursunlar köyü ormanlık arazisinde meydana geldi. Traktör ile ağaç kesimine giden Fazıl Sarıcıoğlu yönetimindeki 37 AN 783 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu engebeli arazide devrildi. Traktör altında kalan baba Fazıl Sarıcıoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Hayati Saırıcıoğlu ise ağır yaralandı. Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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