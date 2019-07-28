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Traktör devrildi, sürücü genç öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 12:36 | Son Güncelleme

KİLİS'in Musabeyli ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü Hacı Demirkan (18), yaşamını yitirdi.  Kaza ilçeye bağlı Yatağan köyünde meydana geldi.

Traktör devrildi, sürücü genç öldü

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'in Musabeyli ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü Hacı Demirkan (18), yaşamını yitirdi.
Kaza ilçeye bağlı Yatağan köyünde meydana geldi. İddiaya göre, engebeli arazide tarla süren Hacı Demirkıran'ın kullandığı 79 EE 167 plakalı traktör devrildi. Traktörün altında kalarak yaralanan Demirkıran, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Musabeyli İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Demirkan, burada doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Gencin cansız bedeni otopsi için morga konuldu. Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

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