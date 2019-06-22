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Traktör devrildi; sürücü ve torunu yaralı, kızı öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 16:07 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktördeki Emine Süngüç (35) hayatını kaybetti, sürücü babası ile kızı ise yaralandı.

Traktör devrildi; sürücü ve torunu yaralı, kızı öldü

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktördeki Emine Süngüç (35) hayatını kaybetti, sürücü babası ile kızı ise yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde, Sekili Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlaya giden Recep Süngüç (58) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazada, sürücü Recep ile yanındaki kızı Emine ve torunu Medine Süngüç (13) traktörün altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince traktörün altından çıkarılan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Emine Süngüç, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.

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Traktör devrildi; sürücü ve torunu yaralı, kızı öldü

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