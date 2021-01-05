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Traktör hırsızları yakalandı

05.01.2021 13:17 | Son Güncelleme:
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Traktör hırsızları yakalandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 3 traktörün çalınması ile ilgili polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, 3 şüpheli yakalandı.Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 3 traktörün çalınması olayıyla ilgili polis ekiplerince yapılan araştırmalarda traktörler bulunup sahibine teslim edildi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 3 traktörün çalınması ile ilgili polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, 3 şüpheli yakalandı.
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 3 traktörün çalınması olayıyla ilgili polis ekiplerince yapılan araştırmalarda traktörler bulunup sahibine teslim edildi. Traktör hırsızlarının yakalanması için polis ekiplerince yapılan geniş çaplı araştırmalarda, S.S. Süleymanpaşa ilçesinde, S.Ö. Şarköy ilçesinde, O.K. Malkara ilçesinde yakalandı. Şahıslar yapılan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.
Geçtiğimiz aylarda, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 3 adet traktörün çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili araştırma işlemlerine başladı. Konuya ilişkin yapılan çalışmalar doğrultusunda, 59 HF 666 plakalı traktör Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Mahallesi Kamyon Garajı içerisinde, 59 LL 054 plakalı traktör ise Konya’da bulunarak gerekli incelemelerin ardından müştekilerine teslim edildi. Malkara Jandarma Bölgesinden başka bir traktör çalındığı bilgisi üzerine bu traktörün de Kırklareli’de olduğu tespit edilerek sahibine teslim edildi.

Traktör hırsızları yakalandı

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