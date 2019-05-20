Traktör ile ağacın arasında sıkışıp, öldü

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Tire ilçesinde, tel örgüyle çevrili tarlaya girmek amacıyla kapıyı açmak isteyen Mustafa Arıcılar (63), el frenini çekmeden indiği için hareket eden traktörü ile ağacın arasında sıkışıp, yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Tire- Belevi yolundaki Yuvalı mevkisinde meydana geldi. Çiftçi Mustafa Arıcılar, ot biçmek için traktörüyle tarlaya girmek istedi. Arıcılar, etrafı tel örgüyle çevrili tarlanın demir kapısı kapalı olduğu için açmak üzere traktörden indi. Arıcılar, kapıyı açmaya çalışırken traktör, el frenini çekmediği için eğimli arazide hareket etti. Yola inen Arıcılar, arkasından gelen traktör ile ağacın arasında sıkıştı. Kazayı görenler, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Arıcılar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan inceleme sonrası Mustafa Arıcılar'ın cesedi, morga götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

