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Traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2019 14:20 | Son Güncelleme

Aksaray’da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, Aksaray Ankara karayolunun 47.

Aksaray’da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray Ankara karayolunun 47. kilometresi Altınkaya kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Ankara istikametine seyreden Mehmet Ö. (27) idaresindeki 06 KB 4288 plakalı otomobil, kavşaktan çıkan Alaybey A. (63) yönetimindeki 68 HA 557 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya dönerken, traktör devrildi. Kazada traktör sürücüsü, otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan Gamze K. (26) ve Tuğçe A. (27) yaralandı. Yaralılardan Gamze K. ise araç içerisinde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücüler tarafından sağlık ve polis ekibine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri alırken, 112 Acil Yardım ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Otomobilde sıkışan Gamze K. ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Gamze K. ve Tuğçe A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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