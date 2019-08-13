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Traktör ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 15:32 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Solmaz köyünde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydan gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.Kaza, Çınar ilçesi Solmaz köyü girişinde meydana geldi.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Solmaz köyünde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydan gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Kaza, Çınar ilçesi Solmaz köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre karşı yönlerden seyir halinde olan 21 EU 731 plakalı traktör ile aşırı hızla gelen 35 BEF 91 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu traktörde bulunan 3 kişi ve hurdaya dönen otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Vatandaşlar yaralıları araçla Çınar Devlet Hastanesine ve Diyarbakır’da çeşitli hastanelere kaldırdı. Hurdaya dönen araçlarda yaralananlarının durumlarının normal olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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