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  4. Traktör ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Traktör ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

11.12.2020 11:06 | Son Güncelleme:
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Erzurum’un Oltu ilçesinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Oltu - Göle karayolunun 16’ncı kilometresinde Güllüce Mahallesi kavşağında sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında traktör ile otomobilin çarpışması sonucu traktör şoförü ve otomobilde bulunan 3 kişi ağır yaralandı.Oltu Dutlu Mahallesi’nden Güllüce Mahallesi’ne giden Bülent Polat (40) yönetimindeki 25 EP 201 traktör Güllüce kavşağından dönerken karşı yönden gelen Caner Alver (47) yönetimindeki 06 BUD 547 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Erzurum’un Oltu ilçesinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Oltu - Göle karayolunun 16’ncı kilometresinde Güllüce Mahallesi kavşağında sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında traktör ile otomobilin çarpışması sonucu traktör şoförü ve otomobilde bulunan 3 kişi ağır yaralandı.
Oltu Dutlu Mahallesi’nden Güllüce Mahallesi’ne giden Bülent Polat (40) yönetimindeki 25 EP 201 traktör Güllüce kavşağından dönerken karşı yönden gelen Caner Alver (47) yönetimindeki 06 BUD 547 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü Bülent Polat, otomobil sürücüsü Caner Alver ve otomobilde bulunan Bingüzel Alver (71) ve Hanım Yakupçavuşoğlu (81) ağır şekilde yaralandılar. Yaralılar 112 acil ekipleri tarafından Oltu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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