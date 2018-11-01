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Traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 17:40 | Son Güncelleme

Kaza, öğleden sonra Şeyh Mansur kavşağında meydana geldi.

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-(DHA) Kaza, öğleden sonra Şeyh Mansur kavşağında meydana geldi. Basri Kurt (74) yönetimindeki 79 AY 625 plakalı traktör ile Suriye uyruklu İsmail Keçir'in kullandığı 27 MA 3345 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü Basri Kurt ve traktörde yolcu olarak bulunan Zahide Kurt (71) ile otomobil sürücüsü İsmail Keçir yaralandı. Yaralanan 3 kişi, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı.

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