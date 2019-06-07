HABER

Traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada genç kız kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 14:05 | Son Güncelleme

Aksaray’da dün traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç kız bugün hayatını kaybetti.Kaza, dün Aksaray Ankara karayolunun 47.

Traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada genç kız kurtarılamadı

Aksaray’da dün traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç kız bugün hayatını kaybetti.
Kaza, dün Aksaray Ankara karayolunun 47. kilometresi Altınkaya kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Ankara istikametine seyreden Mehmet Ö. (27) idaresindeki 06 KB 4288 plakalı otomobil, kavşaktan çıkan Alaybey A. (63) yönetimindeki 68 HA 557 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya dönerken, traktör devrildi. Kazada traktör sürücüsü, otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan Gamze K. (26) ve Tuğçe Aslan (27) yaralandı. Yaralılardan Gamze K. ise araç içerisinde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücüler tarafından sağlık ve polis ekibine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri alırken, 112 Acil Yardım ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Otomobilde sıkışan Gamze K. ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan ve durumu ağır olan Tuğçe Aslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada genç kız kurtarılamadı

Traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada genç kız kurtarılamadı

Anadolu dağ turnası görüntülendi!Anadolu dağ turnası görüntülendi!
4 işçinin öldüğü yangın sonrası fabrika sahibi gözaltında4 işçinin öldüğü yangın sonrası fabrika sahibi gözaltında
Bariyer otomobile ok gibi saplandı: 2 yaralıBariyer otomobile ok gibi saplandı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den S-400 açıklaması!

ABD'den S-400 açıklaması!

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

1 yıl önce evlenen Kadriye, kendini astı

1 yıl önce evlenen Kadriye, kendini astı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Öldüğünü çobanlar fark etti

Öldüğünü çobanlar fark etti

Otobüste küfürlü konuşan gençleri uyaran yolcu, bıçaklandı

Otobüste küfürlü konuşan gençleri uyaran yolcu, bıçaklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Adana'da çarptığı şahsın öldüğünü haberlerden öğrenen sürücü teslim oldu

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Yer: Adana! Dehşetin izi

Şanlıurfa'da biçerdöveri tamir etmek isteyen genç içine düşerek can verdi

Şanlıurfa'da korkunç ölüm!

Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Dünyaca ünlü plajda izdiham yaşandı, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.