HABER

Traktör istinat duvarından uçtu, sürücü ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 17:40 | Son Güncelleme

BODRUM'da tuğla yüklü traktör, yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarından uçtu.

Traktör istinat duvarından uçtu, sürücü ağır yaralı

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da tuğla yüklü traktör, yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarından uçtu. Kazada sürücü Hakan Akkın (43), ağır yaralandı.
Evli ve 1 çocuk babası Hakan Akkın, dün saat 17.00 sıralarında traktörüyle Geriş Mahallesi'ndeki inşaata tuğla götürmek üzere yola çıktı. Akkın, inşaata yaklaştığında traktörün direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan traktör, 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarından uçtu. Kazada ağır yaralanan Akkın, Bodrum merkezindeki özel hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Akkın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Traktör istinat duvarından uçtu, sürücü ağır yaralıTraktör istinat duvarından uçtu, sürücü ağır yaralı

Hepsi ortaya çıktı! Altınları böyle saklamışlarHepsi ortaya çıktı! Altınları böyle saklamışlar
Çukurova Belediyesi'nde zabıta dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı (2)- YenidenÇukurova Belediyesi'nde zabıta dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden
Çarşı izninde taksi çalan 2 er, polisten kaçarken kaza yaptı, yaralandıÇarşı izninde taksi çalan 2 er, polisten kaçarken kaza yaptı, yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Ali Koç'un istediği teknik direktör belli oldu

Ali Koç'un istediği teknik direktör belli oldu

Songül Karlı'dan itiraf: Ayrılık bana çok yaradı

Songül Karlı'dan itiraf: Ayrılık bana çok yaradı

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti

Ahmet Davutoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler: Para ile adam tutup...

Ahmet Davutoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler: Para ile adam tutup...

Sedat Peker'e büyük şok

Sedat Peker'e büyük şok

İlginizi Çekebilir

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

Yargıtay'ın 'tecavüz' kararı gündeme damga vurdu! 'Ya ilişkiye gir ya da arkadaşlarımı çağırıp...'

Yargıtay'ın 'tecavüz' kararı gündeme damga vurdu! 'Ya ilişkiye gir ya da arkadaşlarımı çağırıp...'

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
13 yaşında kaçarak geldiği evden 4 çocuğunu bırakıp kaçarak gitti!

13 yaşında kaçarak geldiği evden 4 çocuğunu bırakıp kaçarak gitti!

Yaptıkları şey 'pes' dedirtti! Kafalarını kaldırmadılar

Yaptıkları şey 'pes' dedirtti! Kafalarını kaldırmadılar

Sedat Peker'e büyük şok

Sedat Peker'e büyük şok

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

2018'in en popüler Youtube videoları belli oldu

2018'in en popüler Youtube videoları belli oldu

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.