Traktör istinat duvarından uçtu, sürücü ağır yaralı

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da tuğla yüklü traktör, yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarından uçtu. Kazada sürücü Hakan Akkın (43), ağır yaralandı.

Evli ve 1 çocuk babası Hakan Akkın, dün saat 17.00 sıralarında traktörüyle Geriş Mahallesi'ndeki inşaata tuğla götürmek üzere yola çıktı. Akkın, inşaata yaklaştığında traktörün direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan traktör, 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarından uçtu. Kazada ağır yaralanan Akkın, Bodrum merkezindeki özel hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Akkın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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