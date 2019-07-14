HABER

Traktör kazasında ölen baba- kız, yan yana toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 16:34 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazili ilçesinde, devrilen traktörünün altında kalarak, yaşamını yitiren çiftçi Erkan Kurut (45) ile çamurluğun üzerinde yolculuk yapan kızı İrem Kurut (19), gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi.

Traktör kazasında ölen baba- kız, yan yana toprağa verildi

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazili ilçesinde, devrilen traktörünün altında kalarak, yaşamını yitiren çiftçi Erkan Kurut (45) ile çamurluğun üzerinde yolculuk yapan kızı İrem Kurut (19), gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi. İrem Kurut'un tabutuna gelinlik serildi.
Erkan Kurut, dün saat 21.30 sıralarında, kızı İrem Kurut ile bahçedeki işlerini bitirdikten sonra 09 PR 219 plakalı traktörü ile kırsal Kızıldere Mahallesi'ndeki evlerine dönmek üzere yola çıktı. Kargacık mevkisine geldiğinde Kurut, direksiyon kontrolünü yitirince traktörü şarampole devrildi. Erkan Kurut ile çamurluğun üzerinde yolculuk yapan kızı İrem Kurut, traktörün altında kaldı. Baba- kızın eve dömemesi üzerine meraklanan yakınları, mahalle sakinlerinden yardım istedi. Kurut'un kullandığı güzergahı kontrol eden mahalleli, kazalı traktörü görünce sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, baba ile kızının yaşamını yitirdiği belirlendi. Baba- kızın cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Nazili Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından Erkan Kurut ve kızı İrem Kurut'un cenazeleri, yakınlarınca alınıp, evlerinin bulunduğu Kızıldere Mahallesi girişinden geçen Nazilli- Ödemiş yoluna getirildi. Baba- kızın tabutları, burada köylüler tarafından cenaze aracından alınıp, omuzlarda 500 metre taşınarak, mahalledeki Gülağaç Mezarlığı'na götürüldü. İrem Kurut'un tabutunun üzerine gelinlik serildi. Baba- kız için burada öğle vakti kılınan cenaze namazına Kurut ailesinin yakınları, köylüler ve çevre mahallerden gelenlerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Ayrı ayrı kılınan cenaze namazının ardından Erkan Kurut ile kızı İrem Kurut, gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Traktör kazasında ölen baba- kız, yan yana toprağa verildiTraktör kazasında ölen baba- kız, yan yana toprağa verildiTraktör kazasında ölen baba- kız, yan yana toprağa verildiTraktör kazasında ölen baba- kız, yan yana toprağa verildi

Görülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptıGörülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptı
15 Temmuz şehidi İlhan Varank mezarı başında anıldı15 Temmuz şehidi İlhan Varank mezarı başında anıldı
15 Temmuz Şehidi İlhan Varank kabri başında anıldı15 Temmuz Şehidi İlhan Varank kabri başında anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun iddialarına Baraçlı'dan açıklama

İmamoğlu'nun iddialarına Baraçlı'dan açıklama

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Taksim'de ortalık karıştı! Kadınlı erkekli kavga ettiler

Taksim'de ortalık karıştı! Kadınlı erkekli kavga ettiler

7,3 şiddetinde depremle sarsıldı! Ülkede tsunami uyarısı...

7,3 şiddetinde depremle sarsıldı! Ülkede tsunami uyarısı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ümraniye'de şoförlerin sopalı kavgası kamerada

Otobüs karıştı! Birbirlerine girdiler

Giresun'da yolcu minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Giresun'da yolcu minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Otomobilin üzerine tomruk düştü! 40 dakika böyle beklediler

Korkunç olay! 40 dakika böyle beklediler

Ömer Halisdemir'in mezarına ziyaretçi akını

Ömer Halisdemir'in mezarına ziyaretçi akını

PKK saldırısında yaralanan uzman çavuştan acı haber

Hain saldırıda yaralanmıştı! Acı haber geldi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.