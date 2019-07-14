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Traktör kazasında ölen baba- kız, yan yana toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 23:08 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazili ilçesinde, devrilen traktörünün altında kalarak, yaşamını yitiren çiftçi Erkan Kurut (45) ile çamurluğun üzerinde yolculuk yapan kızı İrem Kurut (19), gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi.

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazili ilçesinde, devrilen traktörünün altında kalarak, yaşamını yitiren çiftçi Erkan Kurut (45) ile çamurluğun üzerinde yolculuk yapan kızı İrem Kurut (19), gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi. İrem Kurut'un tabutuna gelinlik serildi.

Erkan Kurut, dün saat 21.30 sıralarında, kızı İrem Kurut ile bahçedeki işlerini bitirdikten sonra 09 PR 219 plakalı traktörü ile kırsal Kızıldere Mahallesi'ndeki evlerine dönmek üzere yola çıktı. Kargacık mevkisine geldiğinde Kurut, direksiyon kontrolünü yitirince traktörü şarampole devrildi. Erkan Kurut ile çamurluğun üzerinde yolculuk yapan kızı İrem Kurut, traktörün altında kaldı. Baba- kızın eve dömemesi üzerine meraklanan yakınları, mahalle sakinlerinden yardım istedi. Kurut'un kullandığı güzergahı kontrol eden mahalleli, kazalı traktörü görünce sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, baba ile kızının yaşamını yitirdiği belirlendi. Baba- kızın cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Nazili Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından Erkan Kurut ve kızı İrem Kurut'un cenazeleri, yakınlarınca alınıp, evlerinin bulunduğu Kızıldere Mahallesi girişinden geçen Nazilli- Ödemiş yoluna getirildi. Baba- kızın tabutları, burada köylüler tarafından cenaze aracından alınıp, omuzlarda 500 metre taşınarak, mahalledeki Gülağaç Mezarlığı'na götürüldü. İrem Kurut'un tabutunun üzerine gelinlik serildi. Baba- kız için burada öğle vakti kılınan cenaze namazına Kurut ailesinin yakınları, köylüler ve çevre mahallerden gelenlerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Ayrı ayrı kılınan cenaze namazının ardından Erkan Kurut ile kızı İrem Kurut, gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.

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