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Traktör kazasında yaralanan çocuk hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 17:47 | Son Güncelleme

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde traktör kazasında yaralanan çocuk hayatını kaybetti.Olay, ilçeye başlı Kurbançayır köyünde öğle saatlerinde meydana geldi.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde traktör kazasında yaralanan çocuk hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye başlı Kurbançayır köyünde öğle saatlerinde meydana geldi. M.B. köyde traktörü ile seyir halinde iken ders arasında dışarıda olan öğrenci O.K. traktöre binmek istedi. M.B.’de O.K.’nin istediğini kıramayarak traktörüne bindirdi. Bir süre sonra hareket halindeki traktörden düşen O.K. yaralandı.
Traktörden düşerek yaralanan O.K. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin yapılmasının ardından ambulansa alınarak Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan O.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Öte yandan, kazaya neden olan traktör sürücüsü M.B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay ilgili tahkikat devam ediyor.

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