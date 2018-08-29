Traktör lastiğinden uyuşturucu çıktı

Adana'da, kamyonet kasasında taşınan traktörde yapılan aramada, lastiğe gizlenmiş 54 kilo 950 gram esrar bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, D-400 karayolu merkez Sarıçam ilçesi yakınlarında, şüpheli araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kasasında traktör yüklü olan bir kamyoneti durduran ekipler, araçta narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

Dedektör köpeğin, traktörün arka lastiğine tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, 32 pakette 54 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.

Bunun üzerine araçtaki A.Y. (27) ve C.K. (62) gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden A.Y. tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

