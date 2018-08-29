HABER

Traktör lastiğinden uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 09:22 | Son Güncelleme

Adana'da, kamyonet kasasında yüklü traktörde, lastiğe gizlenmiş 54 kilo 950 gram esrar ele geçirildi

Adana'da, kamyonet kasasında taşınan traktörde yapılan aramada, lastiğe gizlenmiş 54 kilo 950 gram esrar bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, D-400 karayolu merkez Sarıçam ilçesi yakınlarında, şüpheli araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kasasında traktör yüklü olan bir kamyoneti durduran ekipler, araçta narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

Dedektör köpeğin, traktörün arka lastiğine tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, 32 pakette 54 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.

Bunun üzerine araçtaki A.Y. (27) ve C.K. (62) gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden A.Y. tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNER İngilizler alkolü fazla kaçırdı! Görüntüleri olay yarattı İngilizler alkolü fazla kaçırdı! Görüntüleri olay yarattı
Adnan Oktar'a bir kötü haber daha! Suçüstü yakalandıAdnan Oktar'a bir kötü haber daha! Suçüstü yakalandı
Halk TV'de İsmail Dükel'den sonra bir şok açıklama da Uğur Dündar'dan! Twitter'dan paylaştı...Halk TV'de İsmail Dükel'den sonra bir şok açıklama da Uğur Dündar'dan! Twitter'dan paylaştı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana traktör uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Röntgen odasında kanlı infaz

Röntgen odasında kanlı infaz

Rahip Brunson davasında çok çarpıcı detaylar! İlk kez ortaya çıktı

Rahip Brunson davasında çok çarpıcı detaylar! İlk kez ortaya çıktı

Maliye Bakanı Albayrak'tan yatırımcıya: Türkiye trenini kaçıran kaybeder

Maliye Bakanı Albayrak'tan yatırımcıya: Türkiye trenini kaçıran kaybeder

Tuvana Türkay, Ahmet Kural’la aşk yaşayacak

Tuvana Türkay, Ahmet Kural’la aşk yaşayacak

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başkan Çolakbayrakdar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Başkan Çolakbayrakdar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

NTO Başkanı Özyurt’dan Zafer Bayramı kutlaması

NTO Başkanı Özyurt’dan Zafer Bayramı kutlaması

Mersin'de tavuk eti rezaleti!

Mersin'de tavuk eti rezaleti!

Anka’dan 30 Ağustos mesajı

Anka’dan 30 Ağustos mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: 1923'den emin adımlarla 2023'e doğru

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: 1923'den emin adımlarla 2023'e doğru

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 30 Ağustos mesajı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 30 Ağustos mesajı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.