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Traktör markete daldı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 13:23 | Son Güncelleme

Sivas’ın Gürün ilçesinde traktör sürücüsü fren yerine gaza basınca bir market önünde bulunan tezgahlara çarparak durabildi.Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde Sivas’ın Gürün ilçesi Kartape Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

Traktör markete daldı

Sivas’ın Gürün ilçesinde traktör sürücüsü fren yerine gaza basınca bir market önünde bulunan tezgahlara çarparak durabildi.
Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde Sivas’ın Gürün ilçesi Kartape Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir markete alışveriş yapmak için yanaşan ve ismi belirlenemeyen traktör sürücüsü, fren yerine gaza bastı. Hızla ilerleyen traktör, marketin önünde bulunan tezgahlara çarparak durabildi. Panikleyen sürücünün yara almadığı ve olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Traktör ise polis ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Traktör markete daldı

Traktör markete daldı

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