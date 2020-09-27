HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Traktör ormana yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Traktör ormana yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 13:49 | Son Güncelleme

Samsun’un Yakakent ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Kaza, Sarıgöl Mahallesi girişinde meydana geldi.

Samsun’un Yakakent ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Sarıgöl Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. (36) idaresindeki 15 NL 357 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ormanlık alanda 80 metre yuvarlandı. Kazada M.A. ve traktörde bulunan çocukları E.A. (8) ile E.S.A. (5) yaralandı. Yaralılardan 5 yaşındaki E.S.A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmedilerİstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmediler
Kübra Boyraz botoks sonrası mı öldü? Yeni gelişmeKübra Boyraz botoks sonrası mı öldü? Yeni gelişme
İstanbul’da halk ekmek ne kadar oldu?İstanbul’da halk ekmek ne kadar oldu?
1/
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'den Ermenistan'a peş peşe sert tepkiler
Türkiye'den Ermenistan'a peş peşe sert tepkiler
Koronavirüsü öldüren maske! Adana'da seri üretime geçildi
Koronavirüsü öldüren maske! Adana'da seri üretime geçildi
55 milyon liraya ada mı satın aldı? Gerçek ortaya çıktı
55 milyon liraya ada mı satın aldı? Gerçek ortaya çıktı
Aşka geldi! Eski kocasıyla...
Aşka geldi! Eski kocasıyla...
Ermenistan Azerbaycan'a saldırdı
Ermenistan Azerbaycan'a saldırdı
Ankara'daki hastane odasında dehşet!
Ankara'daki hastane odasında dehşet!
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Diğer Haberler
Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki klinik seyri stabil devam ediyor
Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Kübra Boyraz botoks sonrası mı öldü? Yeni gelişme
Kübra Boyraz botoks sonrası mı öldü? Yeni gelişme
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni açıklama
Ayının yaraladığı köpek kurtarılamadı
Ayının yaraladığı köpek kurtarılamadı
Taksim'deki kapkaç kamerada! Genç kadın dehşeti yaşadı
Taksim'deki kapkaç kamerada! Genç kadın dehşeti yaşadı
Koronavirüs aşısı: Çin şirketi Sinovac'ın aşısı Türkiye'de nasıl ve kimler üzerinde deneniyor?
Korona aşısı Türkiye'de nasıl ve kimler üzerinde deneniyor?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.